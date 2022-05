Journaliste français tué en Ukraine : Frédéric Leclerc-Imhoff était "enthousiaste, bienveillant, courageux"

Âgé de 32 ans, il exerçait auprès des médias audiovisuels depuis 2015, après une première expérience en tant que réalisateur de reportages et de documentaires au sein de l'agence Capa. Diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine, il couvrait la guerre en Ukraine pour BFM TV pour laquelle il travaillait depuis plus de six ans. Il s'agissait de sa deuxième mission sur le terrain ukrainien, a fait savoir sa rédaction. "Ce n’était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission", a déclaré Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, rendant hommage à "l'engagement" du journaliste reporter d'images. "Frédéric était joyeux, enthousiaste, bienveillant, courageux et un formidable journaliste", a écrit la Société des journalistes de BFM TV dans un communiqué.