Olivier Dubois : un an de captivité pour le seul otage français dans le monde

Le reporter est retenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Le 13 mars dernier, une nouvelle vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux sans qu’il soit possible de connaître sa provenance ou la date à laquelle elle a été tournée. Elle présentait alors Olivier Dubois en bonne santé, s’adressant à sa famille et appelant le gouvernement français de "continuer à faire son possible" pour le libérer.