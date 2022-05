Emmanuel Macron "favorable" à la révision des traités européens pour renforcer l'"efficacité" de l'UE

Un peu plus tôt à la tribune, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait défendu la même chose. Elle s'était prononcée pour une modification des traités de l'UE "si nécessaire" et l'abandon du vote à l'unanimité des 27 pays membres dans des domaines clés. "Nous devons améliorer en permanence le fonctionnement de notre démocratie. (...) Je serai toujours du côté de ceux qui veulent réformer l'UE pour qu'elle fonctionne mieux", a-t-elle déclaré.

Mais 13 des 27 pays de l'UE s'opposent au lancement d'une procédure pour changer les traités européens. "Nous ne sommes pas en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant à lancer" une telle procédure, écrivent ces pays, dont la Pologne, la Roumanie, le Danemark, Malte, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande et les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), selon un texte diffusé lundi sur Twitter par la Suède, également signataire.