Emmanuel Macron en déplacement à Strasbourg et Berlin pour vanter une Europe plus puissante

Cette prise de parole dans l'hémicycle du Parlement européen est "la première occasion pour le président de prononcer un discours européen non seulement depuis sa réélection, mais également depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février", souligne ainsi la présidence française en amont du déplacement. Il devrait aborder la question de l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, assure l'Élysée, mais également prononcer une allocution qui vise à "recevoir les propositions des citoyens et à poser un certain nombre d'enjeux dans le contexte de la guerre en Ukraine".

Née d'une idée initiale du président français, la Conférence sur l'avenir de l'Europe avait débuté très laborieusement il y a un an, entre un enthousiasme très limité de la part de certains et la crise sanitaire compliquant débats et rencontres. Au final, à travers un vaste processus de panels et de groupes de travail thématiques, associant 800 citoyens, des élus, des représentants divers de la société civile, quelque 325 mesures déclinant 49 propositions ont été approuvées le 30 avril.

Le rapport final de cette consultation citoyenne sera officiellement remis lundi, lors d'une cérémonie débutant à midi, aux présidents des trois institutions européennes : Roberta Metsola pour le Parlement, Ursula von der Leyen pour la Commission et Emmanuel Macron, la France assurant la présidence tournante du Conseil de l'UE jusqu'à fin juin. À charge désormais aux dirigeants de l'UE de décider de donner vie ou pas à ces demandes citoyennes pour une Europe aux compétences plus larges, plus participative et plus sociale.