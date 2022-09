Journée mondiale du rhinocéros : combien en reste-t-il actuellement dans le monde ?

Parallèlement à la baisse du braconnage, les données recueillies par l'UICN suggèrent qu'en moyenne, entre 575 et 923 cornes de rhinocéros sont entrées sur les marchés du commerce illégal chaque année entre 2018 et 2020, contre environ 2378 par an entre 2016 et 2017. Des chiffres qu'il convient toutefois de nuancer, 2020 étant une année "anormale" du fait de la pandémie, rendant difficile l'interprétation des statistiques, souligne l'ONG.