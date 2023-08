JMJ : les chiffres fous de ce rendez-vous catholique à Lisbonne

C'est un événement que de nombreux jeunes catholiques ne souhaitent pas manquer. Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se tiennent depuis mardi et jusqu'à dimanche 6 août à Lisbonne, au Portugal. Le rassemblement, créé en 1985 par le pape Jean-Paul II dans une volonté de rapprocher l'Église et les jeunes, a désormais lieu tous les deux ou trois ans. À cause de la pandémie de Covid-19, l'édition lisboète avait été reportée l'an dernier.