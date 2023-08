Sénégal : inculpé pour "attentat" et "complot", l'avocat Juan Branco incarcéré à Dakar

Juan Branco emprisonné à Dakar. Dimanche 6 août, l'avocat franco-espagnol, qui était recherché par les autorités sénégalaises, a été inculpé pour "attentat", "complot", "diffusion de fausses nouvelles" et "actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves", rapportent ses avocats français et leur homologue sénégalais.

Selon Me Ciré Clédor Ly, qui l'attendait à Dakar après son transfert de Mauritanie, où il a été arrêté samedi, Me Branco a refusé de boire et de s’alimenter, préférant garder le silence et n'autorisant personne à l'assister. Une position qu'il a conservée face au juge l'ayant fait écrouer.

Dans le pays, les actes d'"attentat" sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, a ajouté l'avocat sénégalais. Le "complot" est puni d'une peine allant de 10 à 20 ans.