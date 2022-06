Jubilé d'Elizabeth II : le groupe TF1 se met à l'heure anglaise pour vous faire vivre ce moment historique

A l’occasion de la célébration des 70 ans de règne d’Elisabeth II, les chaînes du groupe TF1 se mettent à l’heure anglaise. Ce jeudi 2 juin, une émission spéciale, "Elizabeth ll, une Vie un Règne", sera diffusée à partir de 9H10 sur les chaînes TF1 et LCI. En plateau, aux côtés d’Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, des invités apporteront leur expertise et leur éclairage sur la personnalité de la reine Elizabeth II et son parcours exceptionnel.

Au cœur des festivités, nos équipes seront déployées dans tous les lieux emblématiques de la capitale britannique, en particulier autour de Buckingham Palace, où se concentreront principalement les festivités. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux recueilleront de nombreux témoignages en direct, notamment de personnes qui ont eu le privilège de travailler au service de Sa Majesté.