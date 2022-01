Julian Assange autorisé à contester son extradition devant la Cour suprême britannique

En 2010, l'activiste permet la diffusion de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Après s'être rendu aux autorités britanniques, il se réfugie, en liberté sous caution, à l'ambassade d'Équateur à Londres deux ans plus tard. Il y restera sept ans avant d'être arrêté par la police anglaise en avril 2019. Aujourd'hui, incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis deux ans et demi, Julian Assange craint toujours une extradition vers les États-Unis ou vers la Suède, où il faisait l’objet de poursuites pour viol, abandonnées depuis.

Pour ses soutiens, cette affaire constitue une attaque gravissime contre la liberté de la presse. "Notre combat se poursuit. Nous nous battrons jusqu'à ce Julian soit libre", a déclaré en sortant de la cour, souriante et visiblement soulagée, sa fiancée Stella Moris et mère de leurs deux enfants. D'autres personnes ont salué cette annonce. "Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis soulagée", a réagi Sue Barnett, 61 ans, interrogée par l'AFP parmi les dizaines de personnes qui s'étaient rassemblées lundi devant la Haute Cour pour soutenir Julian Assange. Dans ses mains, elle tenait une pancarte demandant sa libération "maintenant".