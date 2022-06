Jusqu'à 43 degrés : le sud de l'Espagne confronté à une canicule exceptionnelle

Un avant-goût de ce qui attend la France ? L'Espagne est confrontée ce mardi à une nouvelle journée de chaleur "extrêmement préoccupante", avec 43 degrés attendus dans le sud du pays. Soit plus de dix degrés au-dessus des normales saisonnières.

À part les régions des Asturies (nord-ouest) et l'archipel atlantique des Canaries, la quasi-totalité du pays était placé en alerte chaleur. Les températures les plus élevées étaient attendues dans le centre et le sud, avec 43 degrés prévus à Cordoue, 41 à Badajoz ou 40 à Tolède, selon l'agence météorologique Aemet. Lundi, la température maximale a été enregistrée à Montoro, dans la province de Cordoue, avec 42,9 degrés.