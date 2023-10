Kazakhstan : au moins 32 morts dans une mine d'ArcelorMittal, vers une nationalisation de la filiale

La filiale kazakhe d'ArcelorMittal, l'un des leaders mondiaux de la sidérurgie et de l'exploitation minière, est régulièrement accusée par les autorités de ne pas respecter les normes de sécurité et environnementales. Le gouvernement kazakh a ces derniers mois dénoncé le "caractère systémique" des accidents impliquant le groupe, qui ont coûté la vie à "plus de cent personnes depuis 2006".

Le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale, regorge de pétrole, de gaz, mais aussi d'uranium, de manganèse, de fer, de chrome et de charbon. Les accidents de mine sont assez fréquents dans les pays de l'ex-Union soviétique en raison à la fois de la vétusté des installations et du laxisme en matière de sécurité.