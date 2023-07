"Massacre de Shakahola" : le bilan dépasse les 400 morts après le jeûne mortel dans une secte évangélique au Kenya

Le pays a été profondément marqué par le massacre et les autorités vivement critiquées pour ne pas avoir empêché les agissements de Paul Nthenge Mackenzie, déjà arrêtés à plusieurs reprises par le passé pour ses prêches extrêmes. Le président William Ruto a créé un groupe de travail chargé de "l'examen du cadre légal et réglementaire régissant les organisations religieuses" dans ce pays en majorité chrétien et qui compte, selon les chiffres officiels, 4000 "églises". Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs annoncé que la forêt de Shakahola serait transformée en un "lieu de mémoire".