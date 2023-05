Kenya : le chef de la secte qui prônait le jeûne jusqu'à la mort poursuivi pour "terrorisme"

Il est désormais accusé de "terrorisme". Mardi 2 mai, la justice kényane a annoncé qu'elle entendait poursuivre le pasteur Paul Nthenge Mackenzie, chef de la secte de "l'Église Internationale de Bonne Nouvelle". Depuis plusieurs semaines, au moins 109 cadavres ont été retrouvés dans une forêt du sud-est du Kenya où les membres de la secte avaient l'habitude de se réunir.

L'homme est accusé d'avoir poussé ses adeptes à mourir de faim "pour rencontrer Jésus" dans la forêt de Shakahola. Depuis qu'elle a éclaté, l'affaire suscite l'effroi et l'incompréhension dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Avant de devenir pasteur, Paul Nthenge Mackenzie était chauffeur de taxi. Mardi, il a comparu dans un tribunal de la ville de Malindi, dans le sud du pays, aux côtés de huit coaccusés. Selon un journaliste de l'Agence France-Presse, il est apparu calme, vêtu d'une veste de sport rose et noire, d'une chemise rose et d'un pantalon marron. À l'issue de l'audience, il a été transféré à Mombasa, la deuxième ville du pays à une centaine de kilomètres plus au sud, où se trouve "un tribunal habilité à traiter les affaires relevant de la loi de prévention du terrorisme", a déclaré la procureure Vivian Kambaga.