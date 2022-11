Kherson libéré, les félicitations de Washington, un camouflet pour la Russie... le point sur la situation en Ukraine

Repli de l'armée russe. Plus tôt vendredi, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir achevé à 5h (heure de Moscou, 2h GMT) "le redéploiement" de ses unités de la rive droite (occidentale) du fleuve Dniepr, où se trouve la ville de Kherson, vers la rive gauche, assurant n'avoir subi aucune perte, ni abandonné de matériel militaire. Selon Moscou, "plus de 30.000" soldats russes et "près de 5000 unités d'armements et de véhicules militaires ont été retirés" de la rive occidentale du Dniepr.

Ce repli russe est le troisième d'ampleur depuis le début de l'invasion le 24 février, la Russie ayant dû renoncer au printemps à prendre Kiev face à la résistance acharnée des Ukrainiens, avant d'être chassée de la quasi-totalité de la région de Kharkiv (nord-est) en septembre.

Un revers cinglant. Ce repli a d'ailleurs tout du camouflet pour le président russe, celui-ci ayant revendiqué fin septembre l'annexion de quatre régions ukrainiennes, dont celle de Kherson. Cette dernière, malgré le retrait, reste "un sujet de la Fédération de Russie", a affirmé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Il ne peut y avoir aucun changement", a-t-il ajouté, dans le premier commentaire de la présidence russe sur ce repli.