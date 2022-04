Kim Jong Un veut "renforcer" l'armement nucléaire de la Corée du Nord

Pour rappel, la Corée du Nord fait l'objet de sanctions internationales sévères en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Les négociations diplomatiques visant à convaincre le dirigeant d'y renoncer sont au point mort depuis une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un, en 2019. Des responsables et des analystes américains et sud-coréens estiment que Pyongyang pourrait bientôt reprendre ses essais d'armes nucléaires, interrompus depuis 2017.