Kirghizstan : qui a planté un drapeau ukrainien au sommet du mont Poutine ?

La vidéo publiée ce jeudi sur Twitter (voir ci-dessous) montre un drapeau ukrainien flottant au vent, près de la plaque identifiant le sommet comme le "Pic Poutine", à 4.446 mètres d'altitude. "Des vandales l'ont apporté et l'ont planté ici, nous n'avons aucune idée de qui ils sont", indiquait l'internaute, ajoutant à sa vidéo une émoticône suggérant le sarcasme. Les policiers kirghizes ont arrêté et interrogé deux alpinistes de retour du sommet, qui pourraient être les auteurs de la vidéo, et qui leur ont indiqué n'avoir fait que constater la présence du drapeau.