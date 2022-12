Kurdes tués à Paris : Ankara convoque l'ambassadeur français pour "propagande anti-Turquie"

L'ambassadeur de France en Turquie a été convoqué, ce lundi 26 décembre, par le gouvernement turc. Depuis le meurtre de trois Kurdes à Paris, vendredi dernier, Ankara perçoit comme une "propagande anti-Turquie" en France, selon une source diplomatique turque. "Nous avons exprimé notre mécontentement face à la propagande lancée par les cercles du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, ndlr) contre notre pays, le gouvernement français et certains politiciens étant utilisés comme des instruments de propagande", a critiqué cette source.

Ankara reproche notamment à Paris d'avoir laissé des partisans de cette organisation, considérée comme terroriste par la Turquie et l'Union européenne, manifester dans les rues de Paris, certaines de leurs pancartes évoquant des liens entre la Turquie et le suspect français du triple meurtre. Des accusations reprises "par des représentants du gouvernement français et des politiciens", assure ce diplomate, pour qui "le gouvernement français et certains politiciens ont été utilisés comme des instruments de propagande".