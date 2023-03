L'actrice Gwyneth Paltrow face à la justice après un accident de ski en 2016

Gwyneth Paltrow a pris la parole vendredi après-midi devant un jury de l’Utah. Selon l'actrice, Terry Sanderson, l'homme qui l'accuse, serait à l'origine de l'incident. Dans son témoignage, celle qui a été révélée durant les années 1990 par son second rôle dans le thriller Seven (1995) a affirmé qu'elle était en train de regarder ses enfants skier lorsque Sanderson a foncé sur elle par derrière. "Je skiais et deux skis sont venus entre mes skis, me forçant à écarter les jambes", a-t-elle déclaré. "Et puis il y avait un corps qui se pressait contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange." L'actrice qui s'est dite "très bouleversée" et assure s'être demandé s'il s'agissait d'une "blague" ou si "quelqu'un faisait des choses perverses" expliquant avoir brièvement craint qu'il ne s'agisse d'une agression sexuelle.