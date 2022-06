L'AEIA prévient : "Ce n'est qu'une question de temps" avant que l'Iran accumule suffisamment d'uranium enrichi pour une bombe

C'est pourquoi le responsable a enjoint les parties prenantes à agir : "J'espère qu'à l'issue des délibérations du Conseil cette semaine, nous nous engagerons à résoudre le problème une fois pour toutes". Au programme cette semaine : le vote d'une résolution, préparée par les États-Unis et l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) et qui exhorte l'Iran à "coopérer pleinement" avec l'AIEA. Un tel vote pourrait "entraver" les pourparlers de Vienne, ont souligné la Chine et la Russie, qui restent parties au texte aux côtés de l'E3. Téhéran a, de son côté, dénoncé une initiative "non constructive".