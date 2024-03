L'Afghanistan menace le Pakistan de "conséquences incontrôlables" après des frappes

Le Pakistan a effectué des bombardements dans deux provinces afghanes, dimanche. Le régime taliban, au pouvoir à Kaboul, a menacé de conséquences incontrôlables. Le raid du Pakistan faisait suite à une incursion sur son sol d'hommes armés venus d'Afghanistan.

Kaboul a menacé, ce lundi 18 mars, Islamabad de conséquences incontrôlables après des frappes pakistanaises qui ont tué, dimanche, huit civils, des femmes et des enfants, dans deux provinces d'Afghanistan proches de la frontière commune. "Des appareils pakistanais ont bombardé les maisons de civils (...) dans la province de Paktika (...) faisant six morts" et "dans la province de Khost (...) deux femmes ont été tuées", a annoncé un porte-parole du gouvernement taliban.

L'Afghanistan "condamne fermement ces attaques", a poursuivi Zabihullah Mujahid, dénonçant une "violation de la souveraineté" de son pays. "Ces attaques peuvent avoir des conséquences que le Pakistan ne serait pas capable de contrôler", a-t-il menacé. "Le peuple du Pakistan et le nouveau gouvernement civil ne devraient pas laisser quelques généraux poursuivre des politiques erronées (...) qui portent atteinte aux relations des deux pays musulmans voisins, avec de telles actions éhontées", a poursuivi celui qui est aussi vice-ministre de l'Information et de la Culture du régime taliban.

Depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en 2021, les tensions frontalières entre les deux pays se sont accrues.

Le Pakistan affirme que des groupes armés, comme les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mènent des attaques planifiées depuis le sol afghan, à travers une frontière poreuse. Les attaques pakistanaises surviennent deux jours après que des assaillants ont tué sept soldats dans le nord-ouest du pays, près de la frontière afghane.

Le président pakistanais, Asif Ali Zardari, a promis qu'Islamabad y répondrait "avec fermeté" et "quels qu'en soient l'auteur et le pays d'où il vient". Le gouvernement afghan a toujours nié abriter des groupes armés étrangers et assuré qu'il ne permettrait à personne d'utiliser le sol afghan pour lancer des attaques contre ses voisins.