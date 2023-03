"L'âge de la Françafrique est révolu", assure Emmanuel Macron depuis le Gabon

Lundi, il a présenté l'avenir de la politique française en Afrique depuis Paris. Ce jeudi 2 mars, au cours d'un déplacement de quatre jours en Afrique, Emmanuel Macron a précisé certains points de sa pensée depuis Libreville (Gabon). Le président français a affirmé que l'ère de la "Françafrique" était "révolue" et que la France était désormais un "interlocuteur neutre" sur le continent. "Cet âge de la Françafrique est bien révolu et j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus", a-t-il dit devant la communauté française.