L'Algérie avance son élection présidentielle, le scrutin fixé au 7 septembre

L'Algérie a décidé de la tenue d'une élection présidentielle "anticipée". Le scrutin est fixé au 7 septembre 2024, soit trois mois avant la date initialement prévue. Aucune raison n'a été avancée pour justifier de cette décision.

Un rendez-vous aux urnes, plus tôt que prévu. L'Algérie a annoncé, jeudi 21 mars, que l'élection présidentielle, prévue initialement en décembre prochain, allait finalement se tenir le 7 septembre 2024. La date a été rendue publique via un communiqué, à l'issue d'une réunion présidée par le chef d'État Abdelamadjid Tebboune et en présence de son Premier ministre, des chefs des deux Chambres du Parlement, du chef d'État-major de l'armée et du président de la Cour constitutionnelle.

Un scrutin prévu initialement en décembre

"Il a été décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024", est-il simplement indiqué dans le communiqué. Aucune explication n'a été pour le moment donnée pour justifier de cette décision. Le dernier scrutin, remporté par Abdelamadjid Tebboune avec 58% des voix, avait eu lieu le 12 décembre 2019. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission sous la pression de l'armée et du Hirak, un mouvement de contestation populaire. Abdelaziz Bouteflika est par la suite décédé en septembre 2021.

Le quinquennat d'Abdelamadjid Tebboune devait expirer en décembre prochain. Il n'a pas encore annoncé s'il se présenterait pour un second mandat.