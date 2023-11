L’Allemagne est-elle à court de munitions à cause de son soutien militaire à l’Ukraine ?

Selon des comptes prorusses, les munitions viennent à manquer dans l’armée allemande. "L'approvisionnement massif en munitions" de l’Ukraine aurait entraîné une grave pénurie, avancent-ils. Cet envoi "n’entre pas en concurrence avec l’équipement" de l’armée, répond le ministère allemand de la Défense.

Et si les pays de l’Otan commençaient à payer leur soutien envers Kiev, toujours en guerre contre l’envahisseur russe ? Et en particulier l’Allemagne, plus gros soutien européen de l’Ukraine ? À en croire des chaines prorusses sur Telegram, l’armée allemande paierait le prix fort de cet appui puisque "l’approvisionnement massif en munitions de l’Ukraine a entraîné une grave pénurie d’obus" dans ses rangs.

Une critique de l'opposition

Un argument puisé outre-Rhin et venant d'un homme politique d'opposition à la coalition au pouvoir, Johann Wadephul. Le député, membre de la CDU, a ainsi demandé d'accélérer la modernisation de la Bundeswehr, les forces armées fédérales, au motif qu’elle subissait "une perte" avec l’envoi de matériel militaire en Ukraine. "Aussi correctes que soient les contributions à l'Ukraine en matière de matériel et de munitions, il est inacceptable, dans la situation actuelle de politique de sécurité, qu'il n'y ait aucune compensation", a pu expliquer l’élu à l’agence de presse dpa.

Pour le contexte, les pays pourvoyeurs de munitions ont bien connu des problèmes d’approvisionnement avec la guerre en Ukraine. La logique est simple, les stocks ont diminué plus vite que la production n’a augmenté. Mais cette dynamique concerne l’ensemble des pays de l’Otan et les États-Unis, principal soutien de Kiev dans le monde.

Le réarmement de la Bundeswehr

L’armée allemande, elle, doit bénéficier d’un plan de réarmement de 100 milliards d’euros, grâce à un "fonds extraordinaire financé par la dette et entièrement dédié à l’acquisition de nouveaux matériels au profit de la Bundeswehr", rappelle l’Institut français des relations internationales (Ifri). La volonté du chancelier Olaf Scholz d’un "changement d’ère" stratégique et militaire pour le pays, affirmée en février 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, semble toujours tenace.

En 2023, le budget de la défense va continuer d’être utilisé principalement "pour soutenir militairement l’Ukraine", mais va aussi servir à "financer le remplacement du matériel militaire transféré en Ukraine à partir des stocks de la Bundeswehr", d’après le site du gouvernement fédéral. Un soutien militaire qui "comprend les prélèvements sur les stocks de la Bundeswehr, ceux de l'industrie et les livraisons en collaboration avec des partenaires". L’envoi de matériel inclut aussi bien des véhicules blindés de combat, des systèmes de défense aérienne, des munitions et cartouches d’artillerie, que des drones de reconnaissance ou autres équipements de protection.

Pour autant, l’armée allemande ne rencontre pas de grave pénurie de munitions, selon les autorités. "L'acquisition de munitions pour l'Ukraine est prise en compte indépendamment de cela et n'entre pas en concurrence avec l'équipement en munitions de la Bundeswehr", souligne à TF1info un porte-parole du ministère de la Défense. Selon le ministère, "d'importantes acquisitions de munitions ont déjà été lancées actuellement grâce au fonds spécial et aux ajustements du budget de la défense". Dans le détail, ces achats concernent des "munitions d'armes de poing simples", des "munitions d'artillerie", des "munitions antichars et de missiles pour l'hélicoptère de combat Tigre". Des contrats passés pour moins de 25 millions d’euros et qui n’ont donc pas besoin d’être soumis à un vote du Bundestag, le parlement allemand.

