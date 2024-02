L'Allemagne en passe de légaliser le cannabis à des fins récréatives

L’Allemagne est sur le point de légaliser l’usage du cannabis à des fins récréatives. Le vote de la loi, ultime étape, doit avoir lieu ce vendredi au Parlement allemand.

Avec cette nouvelle loi, l'un des projets-phare du gouvernement d'Olaf Scholz, l'Allemagne va se doter d'une des législations les plus libérales d'Europe, emboitant le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023. La réforme constitue "une avancée majeure pour une politique moderne en matière de drogue" et doit aussi permettre de lutter plus efficacement contre le marché noir, ont souligné des députés de la coalition au pouvoir, dans une déclaration commune, début février.

La légalisation du cannabis récréatif entrera en vigueur outre-Rhin à partir du 1ᵉʳ avril 2024, ont annoncé, début février, des députés de la coalition au pouvoir. Enfin, si le projet de loi est adopté ce vendredi au Parlement allemand. Ce qui n'est pas garanti. Lors des débats au Bundestag, des résistances sont apparues, notamment chez des députés Verts et des libéraux du FDP, alliés au gouvernement. La nouvelle réglementation doit permettre de lutter plus efficacement contre le marché noir, a défendu, pour sa part, le pouvoir exécutif au cours des discussions au Parlement.

Des restrictions sont prévues dans la loi

Le plan du gouvernement prévoit la création d'associations à but non lucratif qui pourront cultiver du cannabis et le fournir à leurs membres, sous le contrôle du gouvernement. Ces "clubs de cannabis" seront limités à 500 membres et ne pourront accueillir que des adultes. Ils ne pourront pas être situés à proximité de crèches ou d'écoles et il sera interdit d'y fumer et d'y boire. Si la détention et la consommation de cannabis par les mineurs restent interdites, les adultes pourront désormais détenir individuellement jusqu'à 25 grammes et cultiver trois plants de cannabis femelle, les plus recherchés en raison de leur teneur plus élevée en THC, la molécule responsable des effets psychotropes. Sur ce point, la loi sera rétroactive.

Autrement dit, les personnes qui ont été condamnées à une amende pour possession de cannabis pourront voir cette amende supprimée de leur casier judiciaire, à condition qu'il s'agisse d'une quantité inférieure à 25 grammes. Fumer un joint sur un banc public ou grignoter un biscuit au haschisch en marchant dans la rue sera autorisé, hormis à proximité des écoles, aires de jeux ou jardins d'enfants et des terrains de sport accessibles au public. "Contrôler le respect de la loi et déterminer à partir de quel moment exactement le rayon de 100 mètres n'est plus respecté pourrait devenir un défi pour les policiers", souligne le média allemand NDR.