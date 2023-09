L'Allemagne finance-t-elle des ONG d'accueil de migrants en Italie ?

Dans une lettre rédigée à l’intention d’Olaf Scholz, la cheffe du gouvernement explique avoir "appris avec stupéfaction que (son) gouvernement – de manière non coordonnée avec le gouvernement italien – aurait décidé de soutenir avec des fonds substantiels des organisations non gouvernementales impliquées dans l'accueil de migrants irréguliers sur le territoire italien et dans les sauvetages en Méditerranée". Des accusations similaires avaient déjà été formulées par le ministre de la Défense, dans les colonnes de La Stampa. Mais qu’en est-il réellement ?