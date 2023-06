L'Allemagne veut se doter d'un système antimissiles israélien

Le gouvernement allemand a "l'intention de mettre en place le plus rapidement possible la capacité nationale de défense territoriale contre les missiles avec l'acquisition prévue du système d'armes Arrow", souligne le ministère des Finances dans un document destiné à la commission budgétaire, dont l'AFP a eu connaissance. Le système israélien doit "contribuer à la protection de l'Allemagne, de la population et des infrastructures critiques contre les missiles balistiques".

"Une convention d'accord intergouvernemental avec le gouvernement israélien est prévue d'ici fin 2023", précise encore ce document, rappelant que le constructeur américain Boeing a participé avec Israel Aerospace Industries à la création de ce système d'armement. Celui-ci pourrait être livré fin 2025, selon le courrier, soulignant qu'"au total, les besoins budgétaires pour l'acquisition du système d'armes Arrow sont évalués à 3,99 milliards d'euros en l'état actuel des connaissances".