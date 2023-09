L'ambassade de France prise pour cible à Niamey ? La junte "sait ce qu'elle risque", selon le chef de la diplomatie du Niger

Quant aux nombreuses manifestations rassemblant des milliers de personnes organisées depuis le coup d'État pour réclamer le départ des forces françaises, elles ne relèvent pas d'un mouvement "spontané" mais plutôt d'une "chorégraphie", selon lui : elles sont "commanditées, organisées et achetées", appuyées sur un "discours instrumentalisé auprès de jeunes désœuvrés", prenant Paris pour "bouc émissaire", a-t-il fustigé. Avant de critiquer au passage l'influence de la milice pro-russe Wagner et son "empire communicationnel" dans le pays. La France est "légitimement présente au Niger" sur demande du gouvernement nigérien, a aussi martelé le ministre, à l'heure où 1500 soldats tricolores sont toujours stationnés sur place.

"La France a décidé de ne pas se laisser impressionner", a par ailleurs souligné Hassoumi Massaoudou, saluant une attitude "très digne, courageuse, responsable" et voyant dans le chef de l'État Emmanuel Macron "un ami exigeant du Niger et de la démocratie en Afrique". Affirmant que "la Françafrique n'existe plus", il a appelé Paris à continuer de montrer qu'elle "peut être de manière active aux côtés de la démocratie". Il a par ailleurs souligné que l'armée française "interviendra en appui de la Cedeao (la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest) et à sa demande" dans le cadre de l'opération militaire qu'elle envisage pour déloger la junte, un coup de force "inévitable" et dont la préparation est selon lui "très avancée".