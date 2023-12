L'ambassadeur américain était un espion : Victor Manuel Rocha travaillait secrètement pour Cuba depuis 40 ans

Il a trompé tout le monde pendant plus de quatre décennies. Diplomate de haut rang, Victor Manuel Rocha avait gravi toutes les marches du département d'État américain. Durant tout ce temps, il espionnait en fait pour le compte de Cuba.

Sur les enregistrements du département de la Justice, il se réfère aux États-Unis comme à "l'ennemi", dit "nous" pour parler de Cuba, et parle du "Comandante", quand il évoque la mémoire de Fidel Castro. Victor Manuel Rocha n'est pourtant pas connu pour être un militant de la cause cubaine. Diplomate américain de haut rang pendant plus de 20 ans, classé très à droite par ceux qui l'ont côtoyé, il travaillait en fait pour les services secrets de la Havane, au moins depuis 1981.

Un agent du FBI sous couverture, se faisant passer pour un responsable cubain, a réussi à piéger celui qui aura été l'espion insoupçonné de Cuba pendant plus de 40 ans. En termes de longévité et de niveau de responsabilité, c'est un cas unique dans les annales du gouvernement américain.

Cette action met au jour une des plus longues infiltrations du gouvernement par un agent étranger Merrick B. Garland, procureur général des États-Unis

"Cette action met au jour une des plus longues infiltrations du gouvernement par un agent étranger, et de la plus grande portée", a estimé le procureur général américain Merrick B. Garland, en annonçant à la presse l'inculpation de Victor Manuel Rocha. Les autorités judiciaires n'ont pas dévoilé ce qui avait attiré le soupçon sur cet ancien diplomate de haut rang, mais ont détaillé la façon dont le piège s'était refermé sur lui, jusqu'à son arrestation vendredi 1ᵉʳ décembre à Miami, où il vivait. Depuis l'année dernière, un agent du FBI sous couverture avait réussi à approcher Rocha, en se faisant passer pour un haut responsable du renseignement cubain, et à enregistrer plusieurs entretiens compromettants avec lui.

Pour se rendre sur les lieux choisis pour ces rencontres secrètes, l'ancien ambassadeur avait utilisé des méthodes d'espion aguerri, pour brouiller les pistes, et semer d'éventuels suiveurs. "C'est ce qu'on m'a toujours dit de faire", avait-il expliqué à celui qu'il prenait pour un envoyé de la Havane. Au cours de leurs discussions, Rocha s'est vanté d'avoir espionné pour Cuba pendant plus de 40 ans, et d'avoir "rendu la révolution plus forte", selon ses propres termes, enregistrés à son insu. Il se montre d'ailleurs fier de "ce que nous avons accompli", estimant que c'était "plus qu'un grand chelem".

Une image de diplomate de droite

Le compte-rendu de ces enregistrements a laissé sans voix plusieurs responsables du département d'État que Rocha avait côtoyés au cours des quatre dernières décennies. L'entendre parler des États-Unis comme étant "l'ennemi" les a particulièrement frappés, alors qu'il s'était construit une image de diplomate de droite, qui montrait d'ailleurs une sympathie grandissante pour Donald Trump ces dernières années. Rien qui pouvait laisser soupçonner la moindre sympathie socialiste, bien au contraire.

Victor Manuel Rocha est né en 1950 en Colombie, et a grandi dans une famille de la classe moyenne à New York. Diplômé de plusieurs universités prestigieuses comme Yale et Harvard, il entre au service du département d'État en 1981, dont il a gravi les échelons à un bon rythme. Affecté à plusieurs fonctions diplomatiques, de la République dominicaine au Honduras, il occupe de 1995 à 1997 le poste de vice-directeur de la section qui tient lieu d'ambassade aux États-Unis à Cuba. Le rôle qu'il a pu avoir à cette période, alors même qu'il est un agent de la Havane, est en cours d'analyse par les enquêteurs.

Département américain de la Justice

Sa carrière diplomatique culmine en 2000, avec sa nomination par le président Bill Clinton au poste d'ambassadeur en Bolivie. Rocha fait d'ailleurs parler de lui en 2002, lors de la campagne des élections présidentielles dans ce pays. Evo Morales est alors candidat pour la première fois, avec un programme fortement anti-américain, dans lequel il promet de renationaliser les ressources naturelles du pays.

C'est le moment que choisit l'ambassadeur pour s'adresser directement aux électeurs boliviens, les menaçant de mettre fin à l'aide américaine "s'ils élisent ceux qui veulent à nouveau faire de la Bolivie un exportateur de cocaïne". L'attaque vise directement Morales, et génère sans surprise l'effet inverse, c'est-à-dire une progression du candidat dans les sondages. Celui qui fut finalement élu à la présidentielle suivante, en 2005, avait d'ailleurs plaisanté à l'époque, estimant que l'ambassadeur Rocha était "son meilleur directeur de campagne". Ses superviseurs au département d'État s'étranglent alors de sa maladresse, comme l'un d'entre eux en témoigne auprès du New York Times, mais ne soupçonnent aucun double jeu. Rétrospectivement, ce message calamiteux de Rocha ressemble beaucoup à un coup de pouce à Evo Morales, indéfectible allié de la Havane.

L'ancien diplomate s'est effondré en larmes lors de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Miami, lorsque sa famille a dû quitter la salle d'audience. Âgé de 73 ans, Victor Manuel Rocha risque une peine très lourde pour ces activités d'espionnage durant des décennies, alors même qu'il était affecté à des postes décisifs de la politique américaine. En 2001, Ana Belen Montes avait, elle aussi, été arrêtée pour espionnage au profit de Cuba. Condamnée à 25 ans de prison, alors qu'elle n'était qu'analyste en chef dans l'agence du renseignement militaire américain, elle a été libérée cette année.