L'Américaine Fiona Scott Morton renonce à un poste clé dans l'UE, retour sur une semaine de polémiques

Auditionnée au Parlement européen mardi soir, la vice-présidente de la Commission Margarethe Vestager a tenté à nouveau de défendre son choix, décrivant encore Fiona Scott Morton comme une "consultante" et non une "lobbyiste". Mais elle n'est pas parvenue à convaincre, et l'économiste a fini par se décourager elle-même. "Étant donné la controverse politique provoquée par la sélection d'une non Européenne pour occuper ce poste et l'importance pour la direction générale (de la Concurrence) d'avoir le plein soutien de l'Union européenne (...), j'ai estimé que la meilleure chose était pour moi de me retirer", a-t-elle écrit dans une lettre adressée à Margarethe Vestager, qui a dit quant à elle "accepter avec regret" ce choix.