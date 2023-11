Guinée : un commando armée fait sortir de prison l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara

Ce samedi matin, les accès au centre de la capitale guinéenne ont été bloqués par les forces de sécurité. Des blindés ont été déployés dans le quartier de Kaloum, situé sur une péninsule, qui abrite la prison centrale, mais aussi des institutions, la présidence et le gouvernement. Les avions ont également été cloués au sol dans la matinée.

Moussa Dadis Camara, au pouvoir de 2008 à 2010, était détenu dans le centre de Conakry depuis le début de son procès, en septembre 2022. Il est jugé aux côtés d'une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux pour des meurtres, des actes de torture, des viols et des enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité au stade du 28-Septembre dans la banlieue de Conakry, où étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition. Au moins 156 personnes y ont été tuées, des centaines blessées, et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU.