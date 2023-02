Rempli d'amiante, l'ancien porte-avions Foch coulé par le Brésil

Fin de parcours pour celui qui était devenu le "fantôme" de l'Atlantique. Vendredi 3 février, dans l'après-midi, la marine brésilienne a coulé l'ancien porte-avions français Foch, passé depuis 2000 sous pavillon brésilien. Le navire, rempli d'amiante, de peintures et d'autres déchets toxiques, une décision vivement critiquée par de nombreuses organisations de défense de l'environnement.

Le "naufrage planifié et contrôlé s'est produit en fin d'après-midi" vendredi, à quelque 350 km des côtes brésiliennes, dans une zone d'une "profondeur approximative de 5.000 mètres", a indiqué la marine dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques jours plus tôt, cette branche de l'armée brésilienne avait assuré ne pas avoir d'autre choix, compte tenu du très mauvais état de la coque de navire construit dans le chantier naval de Saint-Nazaire à la fin des années 1950.

Le ministère public fédéral du Brésil (MPF), qui a tenté d'arrêter l'opération en multipliant les recours devant les tribunaux, a alerté sur les conséquences, soulignant cette semaine que le porte-avions "contient actuellement 9,6 tonnes d'amiante, une substance au potentiel toxique et cancérigène, ainsi que 644 tonnes d'encre et d'autres matières dangereuses". Des alertes lancées et martelées également par plusieurs ONG comme Greenpeace ou Sea Shepherd qui ont dénoncé plusieurs violations de "traités internationaux" sur l'environnement.