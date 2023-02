L'Arabie Saoudite sous la neige pour la première fois depuis un siècle ? Méfiez-vous de cette vidéo

Suspendu de Twitter durant de longs mois, Silvano Trotta a fait son retour sur le réseau social au cours des dernières semaines. Chef d'entreprise et ancien dirigeant du Syndicat des télécommunications d’entreprise, le quadragénaire a relayé d'innombrables fake news et théories du complot au cours de la crise du Covid. Une désinformation qui s'est, au fil du temps, étendue à d'autres thématiques et qui rend désormais suspecte la moindre de ses publications.

Cette semaine, il a notamment partagé une vidéo montrant des dromadaires assis en pleine nuit sur le sol, sur un tapis de neige. De gros flocons sont en train de tomber. "Arabie Saoudite : la neige tombe pour la première fois en près de 100 ans", écrit-il en légende. Il y voit ainsi un signe du "réchauffement climatique sans aucun doute". Une nouvelle sortie trompeuse, basée sur des éléments erronés.