Repli de l'armée russe à Kherson, nouvelle aide militaire pour Kiev… Le point sur la situation en Ukraine

La Russie loin de l'UE. Désormais, les passeports russes délivrés dans les régions ukrainiennes annexées par la Russie et dans les régions séparatistes prorusses en Géorgie ne seront plus reconnus dans l'Union européenne. Une règle provenant d'un accord intervenu jeudi, entre le Parlement européen et les États membres.

De ce fait, tous les détenteurs de ces documents seront dans l'incapacité d'obtenir de visa ou entrer dans l'espace Schengen. "Cette décision est une réponse à l'agression militaire injustifiée de l'Ukraine par la Russie et à la pratique consistant à délivrer des passeports internationaux russes aux résidents des régions occupées", a indiqué le Conseil de l'UE dans un communiqué.