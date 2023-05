L'attaque russe contre l'Ukraine était prévisible dès 2011, explique Bill Clinton

Lors de ce sommet international, Vladimir Poutine a été très clair "il m'a dit en 2011, trois ans avant de prendre la Crimée, qu'il n'était pas d'accord avec l'accord que j'ai conclu avec Boris Eltsine [en 1994, ndlr], selon lequel ils respecteraient le territoire de l'Ukraine à condition que Kiev renonce à ses armes nucléaires". Et le président russe d'ajouter à l'époque : "Je ne suis pas d'accord avec cela et je ne le soutiens pas et je ne suis pas lié par cela." Alors que la Russie avait déjà lancé plusieurs invasions, en Tchétchénie en 1999 puis en Géorgie en 2008, Bill Clinton a alors compris que Moscou s'en prendrait un jour à l'Ukraine. "Je savais depuis ce jour-là que ce n'était qu'une question de temps", a-t-il glissé.