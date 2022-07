L'Australie n'a "quasiment aucune chance" d'obtenir les sous-marins américains dont elle rêvait

Un véritable coup dur pour Canberra qui doit faire face à la mise à la retraite de ses sous-marins en 2040 et risque de ne pas trouver de remplaçants avant cette date. Dernière solution pour le pays : mettre à niveau ses Collins pour qu'ils restent opérationnels plus longtemps que prévu. Mais cette éventualité ferait aussi grimper la facture : le coût de la remise à flot de ces bateaux vieillissants est estimé à plus de six milliards de dollars australiens, soit environ quatre milliards d'euros.

Des coûts à ajouter aux 555 millions d'euros que doit verser l'Australie à l'industriel français Naval Group après la très polémique rupture de contrat pour la livraison de 12 sous-marins par l'Hexagone.