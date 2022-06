L'Australie veut se rabibocher avec la France après la crise des sous-marins

On oublie tout et on repart à zéro ? C'est en tout cas ce que souhaite le nouveau Premier ministre australien. Anthony Albanese a déclaré jeudi soir nécessaire une "réinitialisation" des relations entre l'Australie et le France, après le conflit diplomatique et financier déclenché par à la rupture par Canberra du méga contrat de livraison de sous-marins français. "Il est important que cette réinitialisation ait lieu", a déclaré Anthony Albanese lors d'un entretien accordé jeudi soir à la chaîne nationale ABC. "La France, bien sûr, est au centre du pouvoir en Europe, mais c'est aussi une puissance essentielle dans le Pacifique", a-t-il assuré.

Le dirigeant australien a indiqué qu'il s'entretiendra avec Emmanuel Macron la semaine prochaine à Paris. Il s'agira de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis l'investiture fin mai du travailliste Anthony Albanese.