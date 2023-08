L'avocat français Juan Branco arrêté à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie

Des médias sénégalais ont évoqué une arrestation entre le Sénégal et la Mauritanie, alors que Juan Branco cherchait, selon eux, à quitter discrètement le pays. Le parquet sénégalais avait annoncé le 14 juillet dernier avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre lui, en s'appuyant sur ses écrits et ses propos. Selon Le Monde, Juan Branco aurait été transféré vers la capitale sénégalaise, Dakar, où le procureur décidera de son expulsion vers la France ou de son placement en détention provisoire.