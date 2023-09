Haut-Karabakh : l'Azerbaïdjan lance une offensive, trois ans après la dernière guerre avec l'Arménie

Tout a démarré avec l'annonce ce mardi matin par le ministère azerbaïdjanais de la Défense du lancement d'"opérations antiterroristes" pour mettre hors d'état de nuire "les positions des forces armées arméniennes", après la mort de six Azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur un chantier d'un tunnel en construction entre deux villes du Nagorny Karabakh, sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Un acte "terroriste" imputé par Bakou à un groupe de "saboteurs" des séparatistes arméniens.

La diplomatie azerbaïdjanaise a prévenu que "le seul moyen de parvenir à la paix et à la stabilité" était "le retrait inconditionnel et total des forces armées arméniennes" du territoire et "la dissolution du prétendu régime" séparatiste. Le pays a également précisé avoir informé la Russie et la Turquie de ses opérations dans l'enclave, assurant ne viser que des "cibles militaires légitimes" et non civiles. Il a par ailleurs affirmé mettre en place des "couloirs humanitaires" pour évacuer les civils de la région.

Parallèlement, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a accusé l'armée arménienne d'avoir blessé deux militaires azerbaïdjanais lors de tirs de mortier et d'armes légères dans le secteur d'Agdam, au nord-est du Karabakh. Il l'a aussi accusée d'avoir tiré dans la nuit avec des armes légères vers des positions de l'Azerbaïdjan à la frontière entre les deux pays, et les séparatistes arméniens d'avoir visé via des interférences radioélectriques le système GPS d'un avion de ligne azerbaïdjanais.