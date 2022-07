L'eau potable est-elle rationnée à "105 litres par jour" pour les habitants de Berlin ?

Fait assez étonnant, le texte cite en source un article du très sérieux Der Tagesspiegel. Or, dans ce sujet publié le 5 avril dernier, on découvre que cette mesure en est encore au stade de la réflexion… Et qu'elle ne prévoit absolument pas une limite à 105 litres ! Le quotidien allemand revenait sur un nouveau plan directeur sur l'eau que le sénat de Berlin est en train d'élaborer. Celui-ci est le fruit d'un long processus. Dès le 20 juillet 2021, le département pour l'Environnement du gouvernement régional avait approuvé un premier rapport intermédiaire sur le développement de ce " Masterplan Wasser". Consultable en ligne, il proposait, parmi un ensemble de mesures, celle "d'examiner les possibilités et les instruments permettant de contrôler les prélèvements d'eau qui ne relèvent pas des services d'intérêt général (...) à Berlin".

Un projet réitéré un an après par Frauke Bathe, élu de l'administration environnementale du sénat. "Nous devons examiner dans quelle mesure les limites de prélèvement en période d'étiage peuvent être une option", avait-il ainsi plaidé le 4 avril dans le cadre de la conférence "Wasser bewegt Berlin" ("l'eau fait bouger Berlin", en français). Organisée par la fondation Zukunft Berlin, elle avait réuni 70 acteurs de la lutte contre "la pénurie d'eau émergente" dans la capitale. C'est à cette occasion que le plan directeur de l'administration berlinoise avait été débattu publiquement pour la première fois.