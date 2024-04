L'éclipse solaire totale, ce phénomène rare qui alimente les théories complotistes

Une éclipse totale de Soleil sera visible depuis l'Amérique du Nord ce lundi. Un phénomène astronomique impressionnant et rarissime, qui alimente les théories les plus folles aux États-Unis. Toutes estiment que cette éclipse permettra à un groupe d'élite de profiter de cet événement.

"Quelque-chose de grand se prépare...", c'est le dernier message, écrit en lettres majuscules, d'un compte se revendiquant du mouvement QAnon. À la veille d'une éclipse solaire totale, qui sera notamment visible aux États-Unis ce lundi 8 avril, cette figure de la mouvance conspirationniste américaine a voulu alerter une dernière fois les internautes sur les répercussions de ce phénomène astronomique. De quel danger s'agit-il exactement ? Et qui se cache derrière ? Nul ne le sait clairement, tant les théories folles sur cet événement rarissime se sont multipliées ces derniers jours dans la sphère complotiste américaine.

Aucune hypothèse n'a été négligée. De la théorie du déploiement secret de ballons pour empoisonner la population, en passant par des rituels maçonniques et jusqu'à l'imposition d'un nouvel ordre mondial, toutes les thèses ont été présentées ces derniers jours. Si bien que le magazine américain The Wired a comparé le phénomène à un "Super bowl du complotisme", en référence à l'événement sportif le plus suivi chaque année aux États-Unis.

Rituels maçonniques et loi martiale

À titre d'exemple, on peut citer certaines publications d'Alex Jones, l'animateur du site InfoWars qui a fait du mensonge sa profession. Celui qui a décrit par le passé la tuerie de Sandy Hook comme un "canular" a publié ces dernières semaines plusieurs vidéos au sujet de l'éclipse, accumulant des millions de vues. Et chacune présente un scénario différent. Dans une émission mise en ligne le 29 mars, l'animateur à la tête d'un empire médiatique en ligne a estimé que "l'État profond", notion selon laquelle il existerait une entité supérieure qui détiendrait le pouvoir décisionnel sur la société, avait prévu de profiter de cet événement pour "tester la prise de contrôle des communications fédérales en vue de la loi martiale". À peine cinq jours plus tard, il assurait dans une autre interview que l'éclipse donnerait lieu à des "rituels maçonniques dans le monde entier" afin d'inaugurer le "Nouvel ordre mondial".

Autant de théories improbables, qui s'appuient sur une surinterprétation d'événements sans aucun lien. Ainsi, alors que les autorités américaines ont déclaré l'état d'urgence, certains pensent que le gouvernement "est sur le point de déclarer la loi martiale", comme l'affirme une vidéo vue 12 millions de fois en moins de 24 heures. En fait, les autorités de ces villes s'apprêtent surtout à faire face à un afflux massif de touristes. Idem sur les alertes au sujet d'éventuels problèmes de connexion à cause de la saturation des réseaux mobile et les risques de coupures d'électricité. Certains y voient une "excuse parfaite si le gouvernement voulait détruire le réseau électrique et provoquer un chaos massif tout en bloquant tout ", comme l'écrivait le 22 mars un complotiste sur tous ses réseaux sociaux. Ce compte, suivi par 75.000 personnes, va même encore plus loin dans ses spéculations, considérant que cette stratégie des autorités aurait pour but de "déclencher une dictature avant que Trump puisse gagner en novembre".

Autre élément qui tourmente les amateurs des théories complotistes : la trajectoire de l'éclipse. Car le phénomène sera visible depuis une douzaine de points jugés curieux : le lieu de naissance de l'ancien président Bill Clinton, le site du déraillement d'un train dans l'Ohio, le lieu d'un massacre au Texas et sur la route où a été assassiné Kennedy. Soit trop de "coïncidences", aux yeux des conspirationnistes, comme le souligne une publication vue 7,7 millions de fois.

S'ils n'amènent ni preuves de leur affirmation, ni précisions sur la forme que prendra cette prétendue prise de contrôle des élites, les complotistes surfent sur cet événement hyper-médiatisé pour remettre en question la réalité même d'un phénomène naturel.

