L'Egypte appelle à une trêve entre Gaza et Israël

Le Jihad islamique a estimé de son côté que "l'ennemi a déclenché une guerre contre notre peuple et nous devons collectivement nous défendre et défendre notre peuple, nous ne permettrons pas à la politique de notre ennemi de saper notre résistance". Ils ont ainsi annoncé avoir tiré "plus de 100 roquettes" depuis la bande de Gaza vers Israël. Comme 97% des 585 projectiles lancés depuis Gaza, elles ont été interceptées par le bouclier antimissile, d'après l'armée israélienne.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, aux 31 morts palestiniens viennent s'ajouter 275 blessés dénombrés en deux jours dans l'enclave sous strict blocus depuis quinze ans. Les autorités israéliennes contestent ce bilan. Elles assurent que des enfants palestiniens ont été tués samedi par un tir de roquette raté. "La situation est très mauvaise", a témoigné auprès de l'AFP Mohammed Abou Salmiya, directeur de l'hôpital Chifa à Gaza. "Nous avons urgemment besoin que les frontières ouvrent pour permettre l'entrée des médicaments et du du carburant pour l'électricité".