L'Espagne enquête sur d'autres lettres piégées, dont l'une adressée au Premier ministre

Loi des séries ou menaces sur l'Espagne ? Les autorités espagnoles ont révélé, jeudi 1er novembre, qu'une lettre piégée, aux caractéristiques "similaires" à celle ayant explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine à Madrid, avait été adressée quelques jours plus tôt au Premier ministre Pedro Sanchez.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué qu'une "enveloppe contenant du matériel pyrotechnique" et adressée "au président du gouvernement Pedro Sanchez" avait été "détectée et neutralisée par les services de sécurité de la Présidence du gouvernement" le "24 novembre".

Le gouvernement espagnol fait par ailleurs directement le lien avec la série d'autres lettres piégées découvertes ces derniers jours. Le courrier envoyé au chef du gouvernement "et son contenu sont similaires à ceux reçus mercredi par l'ambassade d'Ukraine et par le siège l'entreprise [d'armements] Instalaza à Saragosse et à un quatrième intercepté jeudi dans la nuit sur la base aérienne de Torrejón de Ardoz", a ajouté le ministère. "Dans l'attente des résultats définitifs des analyses, cette enveloppe pourrait avoir contenu une substance similaire à celle utilisée dans les engins pyrotechniques", a encore indiqué le ministère, sans donner plus d'informations.