L'Espagne risque-t-elle de "devenir un désert sur 75% de sa surface" ?

En effet, plusieurs ONG alertent régulièrement sur le problème grandissant de la sécheresse dans le pays... et ses conséquences les plus dramatiques. En 2020 comme en 2021, Greenpeace Espagne communique sur le sujet et rappelle que "plus de 9 millions d'hectares sont déjà classés comme zones à risque élevé ou très élevé de désertification, principalement dans le tiers sud et les deux archipels".

L’ONG indique à TF1info s’être basée sur des "données officielles du gouvernement". Dans une étude commandée en 2017, le ministère de l’Environnement espagnol se penche bien sur les "impacts du changement climatique sur les processus de désertification". Il relève, à l’aide de graphiques, que "plus des deux tiers du territoire espagnol appartiennent aux catégories des zones arides, semi-arides et subhumides sèches", correspondant ainsi à 37,4 millions d’hectares.