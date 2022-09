L'espérance de vie à la naissance est-elle désormais plus haute en Chine qu'aux États-Unis ?

Dans un article récent, Les Échos ont évoqué un recul de l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis, "désormais moins élevée qu'en Chine". Et de citer, pour étayer son propos, les éléments fournis par l'historien américain Adam Tooze. En pratique, quand un jeune Chinois venait au monde l'an passé, il pouvait espérer vivre 77,1 ans en moyenne, contre 76,1 ans pour un bébé américain.

Ces chiffres, s'ils interpellent, sont pourtant fiables. La démonstration d'Adam Tooze repose en effet sur des données publiques, dont il est possible de retracer la source. Les derniers chiffres relatifs aux États-Unis proviennent des CDC, la principale agence fédérale en charge de la santé publique. Après une longue période de stagnation, l'espérance de vie à la naissance a chuté assez brusquement outre-Atlantique, diminuant en moyenne de 2,7 ans entre 2019 et 2021. Qu'en est-il de celle observée en Chine ? Pour le savoir, on peut se tourner vers la banque mondiale, qui accrédite le chiffre de 77,1 ans évoqué plus haut.