L'IA de Google a-t-elle démontré à Poutine que les images d'une mission américaine vers la Lune étaient fausses ?

Des publications en ligne affirment que le président russe a découvert en direct que les images d'une mission Apollo n’étaient pas vraies. Vladimir Poutine aurait eu une démonstration de l’outil de Google, ce que l’entreprise américaine dément.

Sur TikTok, la séquence s’est propagée comme une trainée de poudre. On y voit Vladimir Poutine assister à une démonstration, lors de laquelle une intelligence artificielle de Google prouverait qu'une mission américaine vers la Lune a été montée de toutes pièces. On dénombre des dizaines de vidéos sur la plateforme, reprenant la scène censée prouver que le président russe a découvert en direct le coup monté. Sur le réseau social X, qui ne fait quasiment plus l’objet de modération, les publications sont toutes aussi virales. Elles sont pourtant malhonnêtes, voire complètement fausses.

De nombreuses publications circulent sur TikTok, selon lesquelles Google a prouvé le mythe autour de la mission sur la Lune face à Vladimir Poutine - DR

Ces images ont été publiées à l’origine par le pool Kremlin de RIA Novosti, le service de l’agence de presse russe chargé de suivre l’actualité du président. Le 24 novembre, sa chaine Telegram partage plusieurs extraits de la visite de Vladimir Poutine à la conférence AI Journey, organisée à Moscou. Dont celui-ci, avec comme légende : "'Intéressant'. La réaction de Poutine à l'histoire selon laquelle le réseau neuronal doutait de l'authenticité des photographies de la mission américaine sur la Lune".

"Il ne s'agissait pas d'une démonstration de Google", affirme l'entreprise

Dans cet extrait, qui fait aujourd’hui l’objet de manipulations, des employés de Sberbank, une banque russe ayant développé son outil d’IA, échangent donc avec le chef de l’État. À la droite de ce dernier, on distingue notamment German Gref, le président de Sberbank. L’un des responsables de l’entreprise explique alors l’analyse faite par un "réseau neuronal" de Google de deux photos d’astronautes américains sur la Lune : "Il pense que presque tout est faux sur cette photo. En revanche, il n’a aucun doute particulier sur cette photo prise par un rover lunaire chinois. (…) C’est ce que pense le réseau neuronal de Google, pas le nôtre, donc il n’y a pas de biais de notre part. C’est surprenant mais c’est ce qu’il pense". Et Vladimir Poutine de conclure par un "très intéressant", sans valider davantage la thèse montrée à l’écran.

À noter qu’ici, aucun employé de Google n’est présent. "Nous ne savons rien de cette affirmation ou de cette vidéo, il ne s'agissait pas d'une démonstration de Google", dément par ailleurs la branche française de Google, interrogée à ce sujet. Il n’est pas possible de savoir si un outil d’IA de l'entreprise américaine a bien été utilisé par des experts russes pour analyser ces images de la mission Apollo. Toutefois, cela ne serait pas à l'avantage de la Russie, qui cherche avant tout à miser sur le développement de ses propres outils d’IA. Une volonté réaffirmée par Vladimir Poutine lors d'un discours prononcé pendant le Forum. "Nous devons améliorer notre avantage concurrentiel et utiliser cette technologie pour créer de nouveaux marchés et toute une galaxie de produits et de services", a-t-il insisté à cette occasion.

Une fiabilité de l'IA pas garantie

Par ailleurs, les outils d’IA ne sont pas entrainés à reconnaitre aussi bien l’authenticité d’images d’archives que celle d’images plus récentes avec une meilleure résolution. Selon Tina Nikoukhah, une chercheuse de l’ENS Paris-Saclay interrogée par l’AFP Factuel, "la plupart des algorithmes actuels se concentrent sur la détection d'anomalies numériques, ce qui pourrait ne pas s'appliquer directement aux images anciennes". La fiabilité de l’IA sur ces clichés est donc loin d’être garantie. Surtout, elle est loin d'être suffisante pour permettre de douter du fait que l’Homme a bien marché sur la Lune.

De manière générale, les premiers pas sur la Lune, en 1969, sont aujourd’hui l’un des faits historiques les plus remis en cause. Plus inquiétant, les premières vidéos proposées par l’algorithme de TikTok lorsque l’on recherche "moon landing" ("alunissage" en anglais) sont toutes de nature complotiste. Chacune d’entre elles cumulent des millions de vues. Résultat, les plus jeunes internautes, dont beaucoup ont fait de TikTok leur réseau social de prédilection, adhèrent de plus en plus à cette théorie du complot.

