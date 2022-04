L'Indonésie suspend ses exportations d'huile de palme

Les pays les plus affectés par cette suspension sont "l'Inde, la Chine, le Bangladesh et le Pakistan" pour leur consommation alimentaire, analyse Bhima Yudistira, économiste au Centre des études économiques et juridiques (Celios). Pour autant, celle-ci devrait être limitée dans le temps. En effet, Jakarta risque de devoir payer des pénalités pour rupture de contrats, et même des poursuites devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) si cette interdiction se prolonge. Conséquence directe, le gouvernement envisage de reprendre les exportations quand le prix de gros de l'huile de cuisson sera redescendu à 14.000 roupies (97 cents) dans l'archipel, après la récente flambée (+70% ces dernières semaines).