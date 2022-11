L'Iran annonce avoir fabriqué un premier missile balistique hypersonique

Selon la revue Janes, les missiles hypersoniques posent des défis aux concepteurs de radars en raison de leur vitesse élevée et de leur maniabilité. Plusieurs pays cherchent d'ailleurs à développer ce type de missiles, dont la Russie, la Corée du Nord et les Etats-Unis qui ont annoncé en 2021 avoir procédé à des essais. De quoi raviver les craintes d'une nouvelle course aux armements.