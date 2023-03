Mobilisation contre la réforme des retraites : l'Iran appelle la France à "écouter la voix" des manifestants

"Vous devriez écouter" votre peuple "au lieu de créer le chaos dans d'autres pays". Au lendemain de la 9e journée de protestations contre la réforme des retraites, émaillée de graves incidents dans les cortèges de plusieurs villes, dont Paris et Bordeaux, l'Iran a appelé, vendredi 24 mars, la France à éviter la violence contre les manifestants. Plus de 450 personnes ont été interpellées et "441 policiers et gendarmes" blessés, jeudi 23 mars, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au cours de cette journée marquée par les violences les plus graves depuis le début du mouvement en janvier.