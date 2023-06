L'Iran dévoile son missile balistique hypersonique Fattah : que sait-on de cet armement de pointe ?

Les missiles hypersoniques volent à basse altitude dans l'atmosphère et sont manœuvrables, ce qui rend leur trajectoire difficilement prévisible et leur interception difficile. Le développement du missile Fattah va renforcer l'arsenal militaire de l'Iran et, par conséquence, les inquiétudes de nombreux pays, en premier lieu les États-Unis et Israël, ce dernier craignant que son territoire puisse être atteint par les armes iraniennes.

La Russie, la Corée du Nord et les États-Unis avaient annoncé tour à tour en 2021 avoir procédé à des essais de missiles hypersoniques, ravivant les craintes d'une nouvelle course aux armements. La Russie a pris une longueur d'avance, annonçant en mars avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinjal en Ukraine, quelques semaines seulement après le début de l'invasion le 24 février.