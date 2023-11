L’Islande en état d’alerte : attention à cette ancienne vidéo du volcan en éruption

Selon une vidéo, des touristes ont pu approcher le cratère du volcan islandais en éruption. Des images qui remontent à 2021 : à l’heure actuelle, le Fagradalsfjall ne s’est pas réveillé.

Les Islandais vivent au rythme des séismes, qui se produisent par centaines ces derniers jours en attendant une probable éruption volcanique. Par précaution, la ville de Grindavik, à 40km de la capitale Reykjavik, a dû être évacuée alors que son paysage est déjà déformé par le passage du magma sous la croute terrestre.

Pas d'éruption, ni de touristes

C’est donc tout un pays qui est placé en état d’urgence à cette heure. Selon l’office météorologique islandais (IMO), une éruption peut survenir "dans quelques jours", sans certitude. En ligne, les images se succèdent pour se représenter la situation. Parmi elles, le cratère d’un volcan en éruption, duquel s’approchent de très près des dizaines de touristes. On retrouve cette vidéo ici sur X (ex Twitter), ou encore là. L’extrait interroge d’emblée : la présence de touristes parait étonnante. En effet, les autorités islandaises ferment la zone aux touristes lorsque la situation est menaçante, comme c’est le cas aujourd’hui. Et les habitants de Grindavik ont même été évacués.

Cet extrait semble cependant montrer une éruption en Islande et le "tourisme volcanique", une pratique avérée. Mais il n’a pas été tourné au cours des derniers jours, comme nous pouvions nous en douter. On le retrouve par exemple ici, dans une vidéo YouTube de mai dernier. Après vérification sur le site de l’IMO, aucune éruption n’a été enregistrée en Islande sur cette période. En recherchant plus loin, il apparait que ces images, qui montrent bien le mont Fagradalsfjall, datent au moins de 2021. Elles sont disponibles ici, dans cette vidéo diffusée il y a plus de deux ans.

Le 19 mars 2021 vers 20h45

En mars de cette année-là, la presse française a fait état d’une éruption en Islande, aux abords du volcan Fagradalsfjall. Celle-ci serait alors devenue "l’attraction du moment" dans ce petit pays de 370.000 habitants. Ainsi, Géo rapporte que "le volcan a rapidement attiré des milliers de curieux depuis mi-mars". La presse islandaise s’est bien sûr attardée sur cette éruption qui "attire les touristes". Ces derniers ont alors "afflué vers Geldingadali et Meradali pour assister aux éruptions volcaniques" et des "retransmissions télévisées en direct des éruptions sont diffusées", relate le Morgunblaðið. Attention, ici, on ne peut pas parler d’éruption du volcan Fagradalsfjall, car celle-ci n’est pas due à son réveil, mais à une fissure de la croûte terrestre, selon Géo.

L’éruption visible sur ces images s’est produite le 19 mars, comme le montre une vidéo sur Dailymotion. "Vers 20h45 UTC le 19 mars 2021, une éruption volcanique a commencé à Geldingadalur, près de Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes", confirme l’IMO, dans son point de situation du lendemain. Deux jours plus tard, des curieux se seraient rendus sur le site pour voir l’éruption de leurs propres yeux. L'éruption finira par durer six mois.

En fait, ces images se retrouvent souvent depuis sur les réseaux sociaux tant elles sont impressionnantes. Cela arrive très fréquemment sur TikTok. Mais la proximité des touristes avec la lave est le fruit d’une distorsion visuelle. Concrètement, ces personnes apparaissent plus proches qu’elles ne le sont vraiment à cause d’une déformation de l’image. Sur cette vidéo prise du ciel, on peut plus facilement se rendre compte de la distance réelle entre les visiteurs et le cratère.

